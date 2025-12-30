Советник Хаменеи пригрозил жёстким ответом на агрессию против Ирана

«Ракетный потенциал и оборона Ирана не поддаются сдерживанию и не зависят от разрешений. Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов», — написал он в социальной сети Х после высказываний президента США Дональда Трампа.