Советник Хаменеи пригрозил жёстким ответом на агрессию против Ирана

В Иране заявили, что любая агрессия против этой страны повлечёт за собой незамедлительый и жёсткий ответ. Об этом высказался Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи.
«Ракетный потенциал и оборона Ирана не поддаются сдерживанию и не зависят от разрешений. Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов», — написал он в социальной сети Х после высказываний президента США Дональда Трампа.
Тем временем США пытаются установить контроль над венесуэльскими ресурсами, чтобы нанести удар по нефтяным рынкам РФ и Ирана.
Ранее Дональд Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта.
Напомним, политолог Семен Багдасаров, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркивал, что Нетаньяху уже практически убедил Трампа в неизбежности войны между Израилем и Ираном в 2026 году. Поэтому следует ждать новых нападок от еврейского государства.