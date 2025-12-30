ЦРУ ударило беспилотником по порту на побережье Венесуэлы

Инцидент произошёл ранее в этом месяце, но о нём стало известно только сейчас. На момент удара объект был пуст, поэтому жертв удалось избежать.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил уничтожение крупного объекта на территории Венесуэлы на прошлой неделе. Атака стала частью усилий Вашингтона по борьбе с транснациональной наркопреступностью и обезвреживанию опасных объектов.
Ранее Life.ru писал, что удар Пентагона по судну наркотрафика в Тихом океане привёл к гибели двух человек. Американские военные подтвердили, что судно использовалось для перевозки запрещённых веществ и шло по известному маршруту контрабанды.
