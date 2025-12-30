Ричмонд
ЦРУ ударило беспилотником по порту на побережье Венесуэлы

ЦРУ США нанесло удар беспилотником по порту на побережье Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники. Целью атаки стал удалённый причал, который, по данным американского правительства, использовался группировкой «Трен де Арагуа» для хранения и погрузки наркотиков.

Инцидент произошёл ранее в этом месяце, но о нём стало известно только сейчас. На момент удара объект был пуст, поэтому жертв удалось избежать.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил уничтожение крупного объекта на территории Венесуэлы на прошлой неделе. Атака стала частью усилий Вашингтона по борьбе с транснациональной наркопреступностью и обезвреживанию опасных объектов.

Ранее Life.ru писал, что удар Пентагона по судну наркотрафика в Тихом океане привёл к гибели двух человек. Американские военные подтвердили, что судно использовалось для перевозки запрещённых веществ и шло по известному маршруту контрабанды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

