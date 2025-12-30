Последние дни Зеленского: экс-нардеп раскрыл цель возвращения Залужного

У Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с участием его приближенных появилась новая проблема. Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный планирует оставить дипломатический пост и уже в начале января вернуться в Киев.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru рассказал, чем для Зеленского обернется возвращение Залужного и какой новый пост приготовили для последнего.
Президент или премьер.
Возвращение Валерия Залужного в Киев может быть связано с выборами президента страны, на проведении которых, в частности, настаивает глава США Дональд Трамп. Олейник отметил, что к возвращению на Украину Залужного, вероятно, подтолкнули британцы.
Напомним, украинское Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах сообщило, что Залужный 4 или 5 января хочет оставить дипломатическую должность и вернуться в Киев.
Уточняется, что о своем намерении Залужный рассказал Зеленскому еще несколько недель назад, когда был с визитом в Киеве.
«Формально Залужный заявил, что хочет сложить полномочия посла и вернуться на Украину, но читается это так, что британцы приняли соответствующее решение и сказали Залужному: “Выдвигайся в Киев, ближе к событиям, которые могут произойти”. Это может быть и участие в президентских выборах, но я пока не вижу вообще подготовки. Есть версия, что британцы хотят поставить его премьером Украины. Это более-менее реальный вариант, если Великобритания сможет согласовать это с США», — пояснил экс-нардеп.
Таким образом, отставка с поста посла может быть не личным решением, а стратегическим ходом западных кураторов, которые стремятся всячески усилить свое влияние на Украине.
Залужный может снова стать главкомом ВСУ.
По словам Олейника, есть еще один вариант, почему Залужный принял решение о возвращении. Не исключено, что он снова может стать главкомом украинской армии.
«У Залужного неплохой рейтинг, есть мнение, что он может вернуться на должность главнокомандующего украинской армией. Но здесь есть проблема. Дело в том, что в прошлом году Залужный не прошел медкомиссию и был уволен по состоянию здоровья. Пока непонятно, как его в таком случае смогут вернуть на пост главкома», — отметил Олейник.
Напомним, в феврале 2024 года Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место генерал-полковник Александр Сырский.
Пост главкома Залужный занимал около трех лет. Официальной причиной снятия являются медицинские показания, согласно которым, он больше не мог занимать пост главкома.
Однако была еще одна причина — неформальная. Зеленский мог снять Залужного с должности из-за слишком большой популярности последнего у населения страны.
«Британцы в свое время спасли Залужного. Когда возник конфликт между ним и Зеленским, они решили его забрать себе. Так он стал послом. Поэтому и сейчас, я думаю, ему дали команду на всякий случай выдвигаться в Киев и в зависимости от ситуации участвовать в том или ином проекте», — добавил Олейник.
Обострение старого конфликта.
Возвращение такой влиятельной и неоднозначной фигуры, как Валерий Залужный, может снова всколыхнуть давний конфликт с Зеленским.
Олейник, комментируя взаимоотношения Зеленского и Залужного, отметил, что они оба так или иначе находятся под покровительством Великобритании, поэтому британцы постараются не допустить стычки между подопечными.
«На Украине уже есть первые предпосылки для начала гражданской войны. Однако надо помнить, что Зеленского охраняет спецназ Великобритании, поэтому в этом плане там все под контролем. Они же покрывают Залужного, поэтому британцы не допустят, чтобы между двумя их кандидатами произошел конфликт, хотя это и возможно», — отметил Олейник.
По мнению Олейника, внутренний конфликт в стране может обостриться из-за ослабления власти.
«Если Зеленский потеряет власть и сбежит, например, за границу, то неизвестно, кто возьмет на себя его обязанности. Когда люди окончательно почувствуют слабость власти, об этом говорил и сам Залужный кстати, то некоторая их часть двинется на Киев, это будут вооруженные националисты в первую очередь. И вот тогда на Украине может произойти настоящий гражданский конфликт», — отметил Олейник.
Первые тревожные признаки.
Украинское общество, по словам эксперта, уже демонстрирует тревожные признаки раскола. Олейник, в частности, напомнил о продолжающихся стычках между простыми украинцами и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).
«Я не исключаю вероятность гражданской войны внутри страны, первые признаки уже есть. Вот ТЦК, который сейчас пакует людей, разве это не признак начинающейся войны?» — добавил Олейник.
Чем для Зеленского обернется возвращение в Киев Залужного — покажет время. Однако эксперты уже сейчас не дают позитивных прогнозов в рамках этой политической ситуации.