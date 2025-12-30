Последние дни Зеленского: экс-нардеп раскрыл цель возвращения Залужного

«Формально Залужный заявил, что хочет сложить полномочия посла и вернуться на Украину, но читается это так, что британцы приняли соответствующее решение и сказали Залужному: “Выдвигайся в Киев, ближе к событиям, которые могут произойти”. Это может быть и участие в президентских выборах, но я пока не вижу вообще подготовки. Есть версия, что британцы хотят поставить его премьером Украины. Это более-менее реальный вариант, если Великобритания сможет согласовать это с США», — пояснил экс-нардеп.