Техника Apple пропала из списков «Елки желаний» в ХМАО. Инсайд

«Вероятно, их отфильтровывают на стадии подачи. И если раньше родителям было не зазорно попросить iPad или фотокамеру стоимостью под сотню тысяч рублей, то теперь партийцы в списках обнаруживают запросы на смартфоны или планшеты без указания конкретного производителя. Появилось больше спортинвентаря, в фаворе турники и шведские стенки, из бюджетного — удочка и коньки», — отмечает инсайдер.