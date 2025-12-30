Техника Apple пропала из списков «Елки желаний» в ХМАО. Инсайд

Дети все чаще просят у депутатов спортивный инвентарь, а не iPhone.
Техника Apple пропала из списков «Елки желаний» в ХМАО. По данным источников «Погон», роскошных подарков, о которых просят единороссов родители детей из социально уязвимых категорий граждан, с каждым годом все меньше.
«Вероятно, их отфильтровывают на стадии подачи. И если раньше родителям было не зазорно попросить iPad или фотокамеру стоимостью под сотню тысяч рублей, то теперь партийцы в списках обнаруживают запросы на смартфоны или планшеты без указания конкретного производителя. Появилось больше спортинвентаря, в фаворе турники и шведские стенки, из бюджетного — удочка и коньки», — отмечает инсайдер.
В других регионах ситуация аналогичная. Информацию подтвердили порядка десяти опрошенных депутатов на условиях анонимности. Они уточнили, что тенденция начала формироваться в прошлом году, когда партийцы выразили возмущение стоимостью презентов и необходимостью закупать такую технику на фоне проведения СВО.