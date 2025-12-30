В центре всего, что делается в Хабаровском крае, — человек

Демографическая проблема и впредь рассматривается как приоритетная. Дмитрий Демешин объявил о введении новых мер поддержки семей с детьми с 2026 года. Это дополнительная выплата в 300 тысяч рублей женщинам до 35 лет при рождении пятого и последующих детей и выплата более 25 тысяч рублей при рождении ребёнка студенткам очной формы.