В центре всего, что делается в Хабаровском крае, — человек

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвел ключевые итоги социально-экономического развития региона за 2025 год, обозначил приоритетные задачи на перспективу. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, экономика края не просто остается стабильной, но и показывает устойчивый, а где-то и прорывной рост.
Так, темпы промышленного производства выросли на 18%, что является первым результатом на Дальнем Востоке и вторым в стране, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мы стали гораздо больше добывать полезных ископаемых: золота, олова и меди в концентрате. Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета за одиннадцать месяцев превысили 198 млрд рублей, что на 19,4% больше показателя прошлого года.
Всё это стало возможным благодаря реализации крупных инвестпроектов, в частности, таких, как Малмыжское и Правоурмийское месторождения, фабрика «Геопроминвест», вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината.
Губернатор заявил, что валовый региональный продукт по итогам года перешагнет планку в 1,6 трлн рублей, а в 2026 году планируется обеспечить рост ВРП до не менее 1,7 трлн рублей.
Хабаровский край оказался среди лидеров на Дальнем Востоке по объему инвестиций. В режимах ТОР и СПВ работают 149 резидентов, вложено 417 млрд рублей, создано почти 17 тысяч рабочих мест.
Успешный опыт парка «Авангард» будет использоваться и дальше. При поддержке полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева начато строительство корпусов на площадках ТОР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Получена федеральная поддержка в размере 500 млн рублей на строительство технопарка «Амур», ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год, в перспективе — создание ещё трёх.
Основные перспективы связаны с освоением острова Большой Уссурийский и созданием финансово-делового центра «Хабаровск-Сити».
Проект, который долгие годы был заморожен, наконец, сдвинулся с мёртвой точки. Уже завершено возведение насыпи, со следующего года начнётся возведение грузопассажирского пункта пропуска. С большим опережением ведется строительство к нему подъездной дороги.
В разработке уже 13 реальных проектов для острова на сумму больше 50 млрд рублей. Совместно с Минвостокразвития готовятся решения по режиму международной ТОР на Большом Уссурийском.
Хабаровский край активно включился в реализацию национальных проектов нового цикла до 2030 года. В крае — 43 региональных проекта. На их реализацию в этом году предусмотрено более 31 млрд рублей, из них 18 млрд — средства федерального бюджета.
Повышение качества жизни жителей края продолжает оставаться абсолютным приоритетом. Заработная плата работников бюджетной сферы с начала года проиндексирована более чем на 16%, а после реформы системы оплаты труда оклады педагогов увеличатся на 25%. Это очень ощутимая прибавка! Уровень безработицы в крае достиг исторического минимума в 1,4%.
Жизнь, безусловно, меняется к лучшему. Проблема долгостроев, с которой не могли справиться два предшественника Дмитрия Демешина, сдвинулась, наконец, с мертвой точки. Несколько громких и скандальных объектов уже сданы, по другим — достигнуты ощутимые подвижки. Появилась реальная перспектива покончить, наконец, с этим явлением навсегда.
И, конечно, не могут не радовать успехи в здравоохранении. С января по октябрь достигнут исторический минимум смертности от болезней системы кровообращения, этот показатель снизился на 7% по сравнению с прошлым годом.
У нас родилось более 10 тысяч малышей. Чтобы поддержать семьи с детьми, введена новая прогрессивная шкала краевого материнского капитала, которая предусматривает увеличение выплат с каждым родившимся ребенком. В крае для будущих мам запущен долгожданный проект «Молочная кухня».
Демографическая проблема и впредь рассматривается как приоритетная. Дмитрий Демешин объявил о введении новых мер поддержки семей с детьми с 2026 года. Это дополнительная выплата в 300 тысяч рублей женщинам до 35 лет при рождении пятого и последующих детей и выплата более 25 тысяч рублей при рождении ребёнка студенткам очной формы.
И еще. Средства краевого маткапитала теперь можно использовать на оплату образовательных услуг для детей.
В центре внимания всего, что делается в крае, остается человек и его потребности. Практически каждую сферу, о которой говорил губернатор, он рассматривал через призму людей и их благополучия.
И это действительно мудрый управленческий подход. Строительство жилья, заработная плата, благоустройство городов и поселков, дворов — все это для того, чтобы сделать жизнь дальневосточников комфортной и обеспеченной.
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы проведена масштабная работа по увековечиванию памяти героев.
В Хабаровске впервые состоялся парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией. Ведется активная поддержка участников специальной военной операции и их семей: действует 45 мер поддержки, запущена цифровая платформа «Свои люди».
Аналог федерального проекта — программа «Герои Vостока» помогла 50 ветеранам СВО получить профессиональную переподготовку. Защитники Отечества в крае окружены заботой и вниманием.
Губернатор процитировал Президента России Владимира Путина: «Нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству!». Он пожелал жителям края с этим чувством встретить наступающий новый 2026 год.