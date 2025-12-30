Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили, что Киев террористическими атаками «подтолкнет» Трампа к позициям РФ

Профессор Кузник: атака Киева на резиденцию Путина сблизит позиции РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Украина собственными руками «подталкивает» Соединенные Штаты к российским условиям урегулирования конфликта. Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина сблизит позиции Москвы и Вашингтона. Так заявил директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник, цитирует РИА Новости.

Профессор добавил, что террористические действия украинских властей отдаляют стороны от урегулирования конфликта. Последняя атака свела многие усилия на нет.

«Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше», — заключил Питер Кузник.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила намерения Москвы дать серьезный ответ Киеву. Она также назвала бывшего комика Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше