Украина собственными руками «подталкивает» Соединенные Штаты к российским условиям урегулирования конфликта. Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина сблизит позиции Москвы и Вашингтона. Так заявил директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник, цитирует РИА Новости.
Профессор добавил, что террористические действия украинских властей отдаляют стороны от урегулирования конфликта. Последняя атака свела многие усилия на нет.
«Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше», — заключил Питер Кузник.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила намерения Москвы дать серьезный ответ Киеву. Она также назвала бывшего комика Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем».