Запад планирует поставить Залужного на место Зеленского: перед ним уже поставлена задача

Дотком заявил о приказе Залужному заключить перемирие с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского решили сменить. Западные «союзники» Киева намерены поставить на его место украинского посла в Британии Валерия Залужного. Перед ним поставили задачу заключить перемирие с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Дотком) в соцсети.

Он сообщил, что Валерия Залужного активно готовят к отправке в Киев. По мнению Доткома, Зеленского «больше нет».

«Залужному отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он — марионетка британских спецслужб», — написал основатель файлообменников.

Между тем Зеленский заверил, что готов самостоятельно оставить президентский пост. Однако это произойдет только после урегулирования конфликта с Россией, добавил он.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше