Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского решили сменить. Западные «союзники» Киева намерены поставить на его место украинского посла в Британии Валерия Залужного. Перед ним поставили задачу заключить перемирие с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Дотком) в соцсети.
Он сообщил, что Валерия Залужного активно готовят к отправке в Киев. По мнению Доткома, Зеленского «больше нет».
«Залужному отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он — марионетка британских спецслужб», — написал основатель файлообменников.
Между тем Зеленский заверил, что готов самостоятельно оставить президентский пост. Однако это произойдет только после урегулирования конфликта с Россией, добавил он.