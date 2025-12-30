Западные «союзники» Украины продолжают оказывать ей помощь. Поддержка Европой Киева может обернуться против него. Запад тем самым помогает России уничтожать потенциал Украины. На это обратил внимание экс-советник НАТО и полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube.
Он указал на нацеленность Москвы на долгосрочную перспективу. По мнению бывшего советника НАТО, Запад видит только то, что «у него под носом». Москва поступает иначе.
«России важны не территории, а уничтожение военного потенциала противника. Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении ее главной военной задачи», — констатировал Жак Бо.
Однако руководство Украины вскоре может смениться. Нелегитимного главу государства Владимира Зеленского намерены убрать. Его место может занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которому поручили заключить перемирие с Россией, заявил основатель файлообменников Ким Дотком.