Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает испытывать нехватку людей на поле боя. Причем эта проблема в последнее время чувствуется максимально остро. По данным газеты Washington Post, на Украине появились особые батальоны, они состоят только из женщин. На службу уже принято более 70 тысяч девушек.