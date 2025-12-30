Нехватка личного состава в двух мотопехотных бригадах ВСУ катастрофическая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что командиру бригады поставлена задача любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве возле села Лиман в Харьковской области.
Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает испытывать нехватку людей на поле боя. Причем эта проблема в последнее время чувствуется максимально остро. По данным газеты Washington Post, на Украине появились особые батальоны, они состоят только из женщин. На службу уже принято более 70 тысяч девушек.