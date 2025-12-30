Ричмонд
РИАН: В двух мотопехотных бригадах ВСУ катастрофически не хватает людей

В помощь 57-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ привлекают 120-ю бригаду теробороны.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка личного состава в двух мотопехотных бригадах ВСУ катастрофическая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что командиру бригады поставлена задача любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве возле села Лиман в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает испытывать нехватку людей на поле боя. Причем эта проблема в последнее время чувствуется максимально остро. По данным газеты Washington Post, на Украине появились особые батальоны, они состоят только из женщин. На службу уже принято более 70 тысяч девушек.