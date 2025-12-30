Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,5 млрд на поставки F-15 Израилю

Соглашение предусматривает разработку, интеграцию и установку оборудования, проведение испытаний, а также производство и поставку 25 новых истребителей F-15IA для военно-воздушных сил Израиля. Контракт также включает опцию увеличения числа поставляемых самолётов ещё на 25 единиц.
В Пентагоне ожидают, что Boeing выполнит обязательства по контракту к концу 2035 года. Другие детали соглашения, включая сроки начала поставок, не уточняются.
Ранее военное ведомство США публиковало «фотоитоги 2025 года», в которые вошли кадры испытаний перспективной авиационной техники, включая прототип полуавтономного беспилотника YFQ-42A, стратегический бомбардировщик B-21, дрон XQ-58A Valkyrie, а также истребители F-15.