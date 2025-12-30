Axios: Трамп просил Нетаньяху воздержаться от провокаций к Западу от Иордана

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения вместе с их жителями (21 поселение и около 9,2 тыс. человек).