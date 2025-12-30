Сирия заменит изображения Асада на купюрах на оливки, розы и апельсины

Денежная реформа вводит новую единицу — сирийский фунт, приравненный к 100 старым фунтам. Купюры номиналом от 10 до 500 новых фунтов поступят в обращение с 1 января, сообщили в Центральном банке Сирии.
Цель нововведения — укрепить национальную валюту после десятилетий войны и санкций. Курс старого фунта с начала гражданской войны рухнул с 50 до примерно 11 000 за доллар, и жители страны вынуждены носить огромные пачки денег даже для самых простых покупок. Центральный банк обещает, что реформа укрепит доверие к национальной валюте и облегчит жизнь гражданам. Новые банкноты, по данным Reuters, будут выпускаться с помощью российской печатной компании Гознак, которая работает с Сирией уже более десяти лет.
Ранее Life.ru писал о реакции Кремля на вопросы о Башаре Асаде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко ответил: «Нет», когда его спросили о пребывании свергнутого лидера Сирии в стране и возможной встрече с Путиным.
