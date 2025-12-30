Сирия заменит изображения Асада на купюрах на оливки, розы и апельсины

Цель нововведения — укрепить национальную валюту после десятилетий войны и санкций. Курс старого фунта с начала гражданской войны рухнул с 50 до примерно 11 000 за доллар, и жители страны вынуждены носить огромные пачки денег даже для самых простых покупок. Центральный банк обещает, что реформа укрепит доверие к национальной валюте и облегчит жизнь гражданам. Новые банкноты, по данным Reuters, будут выпускаться с помощью российской печатной компании Гознак, которая работает с Сирией уже более десяти лет.