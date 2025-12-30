Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирия заменит изображения Асада на купюрах на оливки, розы и апельсины

Сирия начала выпуск новых денежных купюр без изображений свергнутого президента Башара Асада и членов его семьи. Вместо портретов на банкнотах появились оливки, розы, апельсины и пшеница — символы сельского хозяйства страны.

Источник: Life.ru

Денежная реформа вводит новую единицу — сирийский фунт, приравненный к 100 старым фунтам. Купюры номиналом от 10 до 500 новых фунтов поступят в обращение с 1 января, сообщили в Центральном банке Сирии.

Цель нововведения — укрепить национальную валюту после десятилетий войны и санкций. Курс старого фунта с начала гражданской войны рухнул с 50 до примерно 11 000 за доллар, и жители страны вынуждены носить огромные пачки денег даже для самых простых покупок. Центральный банк обещает, что реформа укрепит доверие к национальной валюте и облегчит жизнь гражданам. Новые банкноты, по данным Reuters, будут выпускаться с помощью российской печатной компании Гознак, которая работает с Сирией уже более десяти лет.

Ранее Life.ru писал о реакции Кремля на вопросы о Башаре Асаде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко ответил: «Нет», когда его спросили о пребывании свергнутого лидера Сирии в стране и возможной встрече с Путиным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше