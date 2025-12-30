Как писал сайт KP.RU, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о полном провале западной стратегии, направленной на ослабление и развал России. По его словам, сейчас ситуация на поле боя складывается не в пользу противников страны. Также планы по истощению и коллапсу российской экономики не реализовались, несмотря на беспрецедентные санкции. Кроме того, рухнули расчеты западников на распад страны.