Попытки стран Запада использовать Украину, чтобы измотать Россию, не дали результата. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Ясин Каралы.
Эксперт отметил, что Запад использовал Украину в качестве «приманки» и рассчитывал втянуть Россию в конфликт и затем истощить ее.
«Когда события начали развиваться не так, как ожидалось, Киеву предоставили военную поддержку, чтобы он продолжал боевые действия. И это не дало эффекта», — подчеркнул политолог.
Также Каралы затронул и тему возможных гарантий безопасности Украине со стороны ЕС, заметив, что не питает иллюзий на этот счет. Трагикомедия. Ничего больше, резюмировал он.
Как писал сайт KP.RU, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о полном провале западной стратегии, направленной на ослабление и развал России. По его словам, сейчас ситуация на поле боя складывается не в пользу противников страны. Также планы по истощению и коллапсу российской экономики не реализовались, несмотря на беспрецедентные санкции. Кроме того, рухнули расчеты западников на распад страны.