Российские военные начали бои за Сосновое под Святогорском

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения начали бои за поселок Сосновое под Святогорском, сообщают военные Telegram-каналы.
Согласно сведениям военкора Руслана Татаринова, российским бойцам удалось зайти на территорию поселка.
«Российская армия вошла в н.п. Сосновое… до Святогорска всего 6 км… ВСУ бегут», — написал военкор в своем Telegram-канале.
По данным источников, в настоящее время подразделения РФ ведут активные боевые действия в районе Соснового. Также сообщается о продвижении российских войск на северном охвате Красного Лимана более чем на четыре километра.
Ранее появилась информация о наступлении российских бойцов на Красный Лиман с востока и улучшении ими тактического положения в окрестностях города.
В минувший понедельник стало известно об освобождении войсками РФ села Диброва под Красным Лиманом. По информации Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Дибровы.