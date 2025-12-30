Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю публикацию Института изучения войны (ISW) в социальной сети X*. Он призвал подобные организации открыто указывать свои источники финансирования.
По его словам, они должны добавлять дисклеймер перед тем, как продвигать пропаганду.
«Каждый пост должен начинаться со слов: “Нас финансируют плохие парни, продающие оружие, и они говорят…”, — написал Дмитриев.
Кроме того, Дмитриев указал, что аналитические структуры, которые поддерживают воинственную риторику, получают финансирование от крупных компаний военно-промышленного комплекса США, среди которых Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, CACI, SAIC, DynCorp и L-3.
Ранее Дмитриев заявил, что «великие лидеры» и «весь мир» должны победить, а «поджигатели войны и обманщики» — покаяться.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.