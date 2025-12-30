Премия Израиля будет вручена Дональду Трампу по решению Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля — самой престижной награды еврейского государства, которая ранее не вручалась иностранным гражданам.
О решении наградить американского лидера было сообщено во время встречи Нетаньяху с Трампом. «Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ», — говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства.
Премия Израиля является высшей государственной наградой страны и традиционно присуждается гражданам Израиля за выдающиеся достижения в науке, культуре и общественной деятельности.