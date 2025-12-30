В 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах ВСУ, действующих на харьковском направлении, катастрофически не хватает военнослужащих, отмечается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны», — говорится в публикации.
Добавляется, что бойцы «Севера» заняли четыре опорных пункта ВСУ в лесном массиве возле села Лиман, продвинувшись на 650 метров и отразив контратаку украинской 120-й бригады теробороны, и перед командиром последней была поставлена задача любой ценой вернуть утраченные позиции.
В российской группировке войск также заявили, что в целом украинские военные отказываются идти в контратаки на харьковском направлении, в связи с чем активно укрепляют оборонительные позиции и минируют подступы к ним дистанционным способом.