Войска РФ прорвались на окраины Белицкого под Добропольем

Российским бойцам удалось прорваться на окраины города Белицкое под Добропольем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ продолжают атаковать позиции противника на восточных подступах к Белицкому и вошли на его окраину», — написал он.
Котенок сообщил о развитии бойцами российской группировки войск «Центр» наступления в сторону Доброполья.
Согласно сведениям военкора, подразделения РФ продвигаются на территории села Гришино и на подступах к Сергеевке, а также в направлении Дружковки.
Напомним, на днях Миноробоны РФ объявило об освобождении российскими военными городов Мирноград и Родинское, расположенных неподалеку от Белицкого. Также сообщалось о переходе под контроль войск РФ сел Вольное и Софиевка (Артемовка).
Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал резкое осложнение для ВСУ ситуации на добропольском направлении в связи уничтожением российскими подразделениями в ходе зачистки Мирнограда наиболее боеспособных частей противника.