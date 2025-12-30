Перуанские шаманы предсказали Трампу серьезную болезнь в 2026 году

Перуанские шаманы заявили, что президент США Дональд Трамп в следующем году серьезно заболеет, сообщает международное информационное агентство Reuters.
«Соединенным Штатам следует подготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет», — приводятся слова шамана Хуана де Диос Гарсии.
Уточняется, что накануне, 29 декабря, шаманы собрались в Перу на ежегодный новогодний ритуал, во время которого делали предсказания на грядущий год. Они сидели в красочных пончо на пляже в Лиме, разбрасывали на песке цветы, а также несли плакаты с изображениями мировых лидеров и некоторые из них топтали ногами.
Ранее британская газета Daily Mail, ссылаясь на специализирующийся на теориях заговора подкаст SundayCool, отметила, что древние пророки из племени хопи с юго-запада США несколько веков назад предсказывали появление «Белого Брата» в красной шапке, который полностью изменит американскую нацию. По мнению соведущего подкаста Джоша Хупера, этим «Братом» может являться Трамп, имеющий коллекцию красных кепок.