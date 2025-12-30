Перуанские шаманы предсказали Трампу серьезную болезнь в 2026 году

Уточняется, что накануне, 29 декабря, шаманы собрались в Перу на ежегодный новогодний ритуал, во время которого делали предсказания на грядущий год. Они сидели в красочных пончо на пляже в Лиме, разбрасывали на песке цветы, а также несли плакаты с изображениями мировых лидеров и некоторые из них топтали ногами.