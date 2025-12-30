В Башкирии утвердили предельные индексы тарифов ЖКУ на будущий год

Согласно распоряжению, общий прирост платежей за коммунальные услуги с начала следующего года составит около 1,7% в среднем по всей республике. Тем не менее, начиная с октября 2026 года, предельный уровень повышения тарифа достигнет отметки в 12,8%. Эта цифра распространяется на такие города республики, как Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Сибай, Агидель, Кумертау и Межгорье.