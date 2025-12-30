Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Евросоюз движется к опасному конфликту с Россией, который может закончиться ядерной демонстрацией со стороны Москвы.
По его словам, самым тревожным сценарием является возможная операция под ложным флагом. «Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией и, по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — сказал Уилкерсон.
Он подчеркнул, что европейские лидеры, следуя политическим догмам, утратили чувство реальности и недооценивают риск эскалации. «Мне всё равно, каких политических взглядов придерживаются европейские лидеры. Они играют с огнём», — заявил бывший американский военный.
Уилкерсон добавил, что в случае прямого столкновения Евросоюза с Россией Кремль может пойти на демонстративное применение ядерных средств сдерживания, чтобы остановить дальнейшее развитие конфликта.
На фоне этих заявлений Россия неоднократно указывала на рост военной активности НАТО у своих западных границ. В Москве подчёркивали, что наращивание сил альянса в Европе повышает риски непреднамеренного столкновения.
Ранее швейцарский военный эксперт Жак Бо заявлял, что, оказывая военную помощь Украине, западные страны фактически способствуют уничтожению её военного потенциала. По его словам, Россия ориентируется на долгосрочные цели, а поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.