Операцию под ложным флагом назвали шагом к конфликту ЕС с Россией

По его словам, самым тревожным сценарием является возможная операция под ложным флагом. «Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией и, по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — сказал Уилкерсон.