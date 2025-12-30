В Красноярске за 2025 год выдворили более 800 нелегальных мигрантов

В Красноярске к концу декабря 2025 года судебные приставы выдворили за пределы нашей страны 846 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. В пресс-службе ведомства уточнили, что нелегальных мигрантов также оштрафовали.
Выдворение проводится после признания мигрантов виновными в нарушениях правил въезда и пребывания на территории РФ. После этого они не смогут посетить нашу страну в течение пяти лет.
Судебные приставы доставляют мигрантов из центра временного содержания в аэропорт, где передают их сотрудникам пограничной службы УФСБ.