В представительстве МИД РФ в Красноярске сменится руководитель

Нынешний глава территориального органа Артём Захаров продолжит работу в центральном аппарате в Москве.
Сегодня он представил губернатору края Михаилу Котюкову своего преемника и заверил, что тот обладает всеми необходимыми знаниями и опытом.
Ранее Денис Макин работал в департаменте международного сотрудничества Минэнерго России, а также в ассоциации «Российский национальный комитет Мирового энергетического совета». Награжден благодарностями МИДа, Минэнерго России, главы Хакасии и министра иностранных дел Луганской Народной Республики. С 2022 года Денис Макин является вторым секретарем представительства Министерства иностранных дел РФ в Красноярске.
«Михаил Котюков поблагодарил дипломатов за многолетнюю успешную координацию политических и экономических связей Красноярского края с иностранными регионами и выразил уверенность, что при поддержке представительства МИД России количество и качество зарубежных деловых контактов Красноярья будет только расти», — рассказали в Управлении пресс-службы губернатора.