В представительстве МИД РФ в Красноярске сменится руководитель

Ранее Денис Макин работал в департаменте международного сотрудничества Минэнерго России, а также в ассоциации «Российский национальный комитет Мирового энергетического совета». Награжден благодарностями МИДа, Минэнерго России, главы Хакасии и министра иностранных дел Луганской Народной Республики. С 2022 года Денис Макин является вторым секретарем представительства Министерства иностранных дел РФ в Красноярске.