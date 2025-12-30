Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В представительстве МИД РФ в Красноярске сменится руководитель

В представительстве Министерства иностранных дел России в Красноярске с 12 января 2026 года сменится руководитель — им станет Денис Макин.

Источник: Reuters

Нынешний глава территориального органа Артём Захаров продолжит работу в центральном аппарате в Москве.

Сегодня он представил губернатору края Михаилу Котюкову своего преемника и заверил, что тот обладает всеми необходимыми знаниями и опытом.

Ранее Денис Макин работал в департаменте международного сотрудничества Минэнерго России, а также в ассоциации «Российский национальный комитет Мирового энергетического совета». Награжден благодарностями МИДа, Минэнерго России, главы Хакасии и министра иностранных дел Луганской Народной Республики. С 2022 года Денис Макин является вторым секретарем представительства Министерства иностранных дел РФ в Красноярске.

«Михаил Котюков поблагодарил дипломатов за многолетнюю успешную координацию политических и экономических связей Красноярского края с иностранными регионами и выразил уверенность, что при поддержке представительства МИД России количество и качество зарубежных деловых контактов Красноярья будет только расти», — рассказали в Управлении пресс-службы губернатора.