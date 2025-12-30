Axios: Трамп просил Нетаньяху воздержаться от провокаций на Западном берегу

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что Нетаньяху хочет убедить Трампа занять более жесткую позицию по Газе и добиться гарантий силового разоружения палестинского движения ХАМАС до вывода израильской армии из этого анклава. При этом авторы публикации предположили, что премьер-министр Израиля вряд ли сможет добиться своих целей, поскольку президент США в настоящий период времени пытается избежать конфликта на Ближнем Востоке.