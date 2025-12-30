Ричмонд
Axios: Трамп просил Нетаньяху воздержаться от провокаций на Западном берегу

Источники Axios заявили, что Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил обеспокоенность обстановкой на Западном берегу реки Иордан.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не совершать провокации на Западном берегу реки Иордан, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Переговоры американского и израильского лидеров прошли в поместье главы Белого дома Мар-а-Лаго. Собеседники журналистов утверждают, что Трамп и его помощники в ходе беседы с Нетаньяху «выразили обеспокоенность» обстановкой на Западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что премьер-министра Израиля попросили Нетаньяху «успокоить ситуацию» на этом направлении. Трамп с помощниками также обсудили с ним вопросы, касающиеся финансовых проблем Палестинской национальной администрации, расширения израильских поселений и насилия, которые якобы допускаются жителями этих территорий в адрес палестинцев.

«Позиция США заключается в том, что изменение подхода на Западном берегу необходимо для восстановления отношений Израиля с европейскими странами и, предположительно, расширения Авраамовых соглашений (о нормализации отношений с Израилем — прим. ред.)», — подчёркивается в публикации.

В американской администрации в беседе с Axios заявили, что в случае эскалации на Западном берегу усилия по реализации соглашения об урегулировании в секторе Газа будут подорваны.

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что Нетаньяху хочет убедить Трампа занять более жесткую позицию по Газе и добиться гарантий силового разоружения палестинского движения ХАМАС до вывода израильской армии из этого анклава. При этом авторы публикации предположили, что премьер-министр Израиля вряд ли сможет добиться своих целей, поскольку президент США в настоящий период времени пытается избежать конфликта на Ближнем Востоке.

