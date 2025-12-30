Путин назначил новых судей в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин назначил трёх новых судей в Хабаровском крае Указом № 992 от 29 декабря 2025 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Согласно документу, судьёй Краснофлотского районного суда города Хабаровска назначена Олеся Гоголева, Николаевского-на-Амуре городского суда — Андрей Баранов, а Хабаровского районного суда — Елена Таранец. Все трое служителей Фемиды приступят к исполнению обязанностей в ближайшее время.
Указ вступил в силу с момента подписания. Это одна из регулярных кадровых ротаций в судебной ветви власти.
Коллеги из судебной системы поздравили назначенных с высокой должностью и пожелали успехов в отправлении правосудия.