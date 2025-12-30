Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил новых судей в Хабаровском крае

Указ вступил в силу с момента подписания.

Источник: Freepik

Президент России Владимир Путин назначил трёх новых судей в Хабаровском крае Указом № 992 от 29 декабря 2025 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Согласно документу, судьёй Краснофлотского районного суда города Хабаровска назначена Олеся Гоголева, Николаевского-на-Амуре городского суда — Андрей Баранов, а Хабаровского районного суда — Елена Таранец. Все трое служителей Фемиды приступят к исполнению обязанностей в ближайшее время.

Указ вступил в силу с момента подписания. Это одна из регулярных кадровых ротаций в судебной ветви власти.

Коллеги из судебной системы поздравили назначенных с высокой должностью и пожелали успехов в отправлении правосудия.