Экс-глава свердловского минпрома станет советником губернатора

Пересторонин может стать советником губернатора.
Экс-министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, освобожденный от должности из-за ее упразднения, получит новый пост в аппарате губернатора. Он займет должность советника губернатора Дениса Паслера на оплачиваемой основе. Об этом сообщают источники URA.RU.
Сергей Пересторонин был уволен с поста министра промышленности и науки после того, как губернатор Денис Паслер своим указом упразднил эту должность, создав вместо нее новую — первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки. Этот объединенный пост занял Алексей Шмыков. По данным нескольких источников, сам Пересторонин очень стремился сохранить свою позицию в правительстве, однако, как утверждают собеседники, губернатор Паслер был не совсем доволен его работой.
При этом еще один собеседник указывает, что отношения у них сейчас «лучше, чем были, когда Паслер возглавлял правительство». Пересторонин тогда был руководителем администрации региона.