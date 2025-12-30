Экс-глава свердловского минпрома станет советником губернатора

Сергей Пересторонин был уволен с поста министра промышленности и науки после того, как губернатор Денис Паслер своим указом упразднил эту должность, создав вместо нее новую — первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки. Этот объединенный пост занял Алексей Шмыков. По данным нескольких источников, сам Пересторонин очень стремился сохранить свою позицию в правительстве, однако, как утверждают собеседники, губернатор Паслер был не совсем доволен его работой.