Зеленский пообещал покинуть пост после завершения конфликта. Военная операция, день 1406-й

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине. В Одессе и Харькове произошли взрывы. Операторы FPV-дронов группировки «Север» уничтожили несколько украинских групп в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:49 Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всей России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал выставить после смерти «заспиртованное тельце зеленого гомункула в питерской Кунсткамере» и тщательно исследовать, «ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».

08:34 Украинские военнослужащие отказываются идти в контратаки на Харьковском направлении, пишет Telegram-канал «Северный Ветер». ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции и минируют подступы к своим позициям дистанционным способом.

08:18 Киев в декабре в боях у ЛНР потерял убитыми и ранеными почти 17 тыс. военных и наемников — Марочко.

08:05 Десять жителей России погибли от ударов ВСУ за прошедшую неделю, почти 70 человек ранены — Мирошник.

08:02 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.

08:01 Сегодня 1406-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

