08:49 Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всей России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал выставить после смерти «заспиртованное тельце зеленого гомункула в питерской Кунсткамере» и тщательно исследовать, «ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».
08:34 Украинские военнослужащие отказываются идти в контратаки на Харьковском направлении, пишет Telegram-канал «Северный Ветер». ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции и минируют подступы к своим позициям дистанционным способом.
08:18 Киев в декабре в боях у ЛНР потерял убитыми и ранеными почти 17 тыс. военных и наемников — Марочко.
08:05 Десять жителей России погибли от ударов ВСУ за прошедшую неделю, почти 70 человек ранены — Мирошник.
08:02 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.
