Зеленский пообещал покинуть пост после завершения конфликта. Военная операция, день 1406-й

08:49 Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всей России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал выставить после смерти «заспиртованное тельце зеленого гомункула в питерской Кунсткамере» и тщательно исследовать, «ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».