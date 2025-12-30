Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом

«Состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Лидер нашей страны и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями по случаю приближающегося Нового года, выразив наилучшие пожелания мира, стабильности и процветания народам двух братских государств», — говорится в сообщении.