Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Глава Узбекистана и первый Президент Казахстана поговорили по телефону.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга по телефону с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Лидер нашей страны и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями по случаю приближающегося Нового года, выразив наилучшие пожелания мира, стабильности и процветания народам двух братских государств», — говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули достигнутый высокий уровень отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также поступательное развитие многопланового сотрудничества во всех ключевых сферах взаимодействия.

Узнать больше по теме
Биография Нурсултана Назарбаева: семья и работа, личная жизнь, награды
Этот политик правил Казахстаном почти 30 лет. Собрали информацию о его детстве, карьере и личной жизни. Ознакомьтесь подробнее с биографией Нурсултана Назарбаева в этом материале.
Читать дальше