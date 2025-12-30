Нетаньяху принял просьбу Трампа возобновить переговоры с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с визитом в США, согласился на просьбу президента Дональда Трампа возобновить переговоры с правительством Сирии по потенциальному соглашению о безопасности.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и дополнительный источник, Нетаньяху принял это предложение.
«Нетаньяху… принял просьбу Трампа возобновить переговоры с сирийским правительством по потенциальному соглашении о безопасности», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что США объявили о готовности к диалогу с Ираном.
