Нетаньяху принял просьбу Трампа возобновить переговоры с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с визитом в США, согласился на просьбу президента Дональда Трампа возобновить переговоры с правительством Сирии по потенциальному соглашению о безопасности.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и дополнительный источник, Нетаньяху принял это предложение.

«Нетаньяху… принял просьбу Трампа возобновить переговоры с сирийским правительством по потенциальному соглашении о безопасности», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что США объявили о готовности к диалогу с Ираном.

