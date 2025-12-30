Ричмонд
Арабская коалиция завершила военную операцию в порту Эль-Мукаллы в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена. Как сообщили в коалиции, работа порта полностью восстановлена и вернулась в нормальный режим.

По данным саудовской стороны, операция прошла без жертв и сопутствующего ущерба — гражданских заранее предупреждали о необходимости покинуть территорию порта на время проведения ударов.

Военная активность в районе Эль-Мукаллы стала ответом на просьбу руководства Йемена о помощи. Власти страны рассчитывают с помощью коалиции вынудить силы Переходного совета Южного Йемена, которые ранее захватили власть в ряде восточных провинций страны, покинуть стратегически важные регионы. Целью операции стал военный груз, доставленный в порт на двух судах из ОАЭ.

