Арабская коалиция завершила военную операцию в порту Эль-Мукаллы в Йемене

Военная активность в районе Эль-Мукаллы стала ответом на просьбу руководства Йемена о помощи. Власти страны рассчитывают с помощью коалиции вынудить силы Переходного совета Южного Йемена, которые ранее захватили власть в ряде восточных провинций страны, покинуть стратегически важные регионы. Целью операции стал военный груз, доставленный в порт на двух судах из ОАЭ.