Арабская коалиция завершила военную операцию в порту Эль-Мукаллы в Йемене

По данным саудовской стороны, операция прошла без жертв и сопутствующего ущерба — гражданских заранее предупреждали о необходимости покинуть территорию порта на время проведения ударов.
Военная активность в районе Эль-Мукаллы стала ответом на просьбу руководства Йемена о помощи. Власти страны рассчитывают с помощью коалиции вынудить силы Переходного совета Южного Йемена, которые ранее захватили власть в ряде восточных провинций страны, покинуть стратегически важные регионы. Целью операции стал военный груз, доставленный в порт на двух судах из ОАЭ.
