Войска РФ начали бои за сумские села Харьковка и Комаровка

По информации источников, российские военные атаковали позиции ВСУ в двух сумских селах, форсировав реку Клевень.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Сумской области российским подразделениям удалось форсировать реку Клевень, после чего они атаковали позиции ВСУ в селах Комаровка и Харьковка, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Поступают сообщения о форсировании реки Клевень и начале боев за сумские села Харьковка и Комаровка», — говорится в публикации.

Также сообщается о поражении российскими военными позиций украинских боевиков под Рыжевкой.

По информации связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», подразделения РФ успешно продвигаются на территории Сумского и Краснопольского районов.

Канал сообщил также об уничтожении в Сумской области командного пункта инженерно-саперного взвода 17-й тяжелой мехбригады ВСУ и ликвидации его командира.

Согласно опубликованной каналом сводке, всего в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области свыше семи десятков боевиков, а также две бронемашины, четыре автомобиля и четыре станции спутниковой связи Starlink.

Ранее командующий ГрВ «Север» Евгений Никифоров сообщил о создании в Сумской области полосы безопасности, простирающейся вглубь региона более чем на 16 км и на 60 км вдоль линии боевого соприкосновения.