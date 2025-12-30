Войска РФ начали бои за сумские села Харьковка и Комаровка

Продвигающимся в Сумской области российским подразделениям удалось форсировать реку Клевень, после чего они атаковали позиции ВСУ в селах Комаровка и Харьковка, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Поступают сообщения о форсировании реки Клевень и начале боев за сумские села Харьковка и Комаровка», — говорится в публикации.
Также сообщается о поражении российскими военными позиций украинских боевиков под Рыжевкой.
По информации связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», подразделения РФ успешно продвигаются на территории Сумского и Краснопольского районов.
Канал сообщил также об уничтожении в Сумской области командного пункта инженерно-саперного взвода 17-й тяжелой мехбригады ВСУ и ликвидации его командира.
Согласно опубликованной каналом сводке, всего в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области свыше семи десятков боевиков, а также две бронемашины, четыре автомобиля и четыре станции спутниковой связи Starlink.
Ранее командующий ГрВ «Север» Евгений Никифоров сообщил о создании в Сумской области полосы безопасности, простирающейся вглубь региона более чем на 16 км и на 60 км вдоль линии боевого соприкосновения.