Иран пригрозил жестким ответом после заявления Трампа о ядерной программе

Иран готов дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию, написал советник иранского лидера Али Шамхани в соцсети Х на фоне угроз президента США Дональда Трампа в случае возобновления Тегераном ядерных программ.

Источник: Reuters

«Любая агрессия вызовет жесткий и немедленный ответ, превосходящий все ожидания планирующих [напасть]», — написал Шахмани.

О том, что Ирану могут грозить серьезные последствия, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой, Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи.

По словам американского лидера, Вашингтон исходит из того, что Тегеран может использовать альтернативные объекты для развития этих программ. Трамп напомнил также об июньских ударах США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане и отметил, что возможный ответ на новые шаги Ирана может быть более жестким. При этом он подчеркнул, что США готовы к диалогу с Тегераном.

В конце декабря Иран сообщил о проведении вторых за месяц ракетных учений. Израиль заявил, что не стремится к эскалации, но внимательно следит за действиями Ирана и обсуждает этот вопрос с США. По данным источников NBC, производство иранских баллистических ракет может вырасти до 3 тыс. единиц в месяц.

Власти Ирана настаивают на мирном характере ядерной программы, отвергают стремление к созданию оружия массового поражения и заявляют о намерении продолжать обогащение урана и развитие ракетных технологий.

