Башкирия стала лидером по числу заявок на президентские гранты.

«По поручению Главы РБ Радия Хабирова с 2024 года создана сеть муниципальных ресурсных центров. Уже действуют 6 таких центров в Татышлинском, Мелеузовском, Благовещенском и Ишимбайском районах, а также в Салавате и Октябрьском, где местные активисты получают обучение по социальному проектированию, бухгалтерскому учёту и грантовым технологиям», — прокомментировал руководитель временной рабочей группы центра Артур Гильманов.