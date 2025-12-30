Башкирия стала лидером по числу заявок на президентские гранты.

На первый конкурс фонда президентских грантов 2026 года из республики подано 636 заявок — по их числу Башкирия заняла 1-е место в рейтинге регионов России. Об этом сообщили в Общественной палате РБ.
В уходящем году инициативы ресурсного центра общественных проектов аппарата ОП Башкортостана привлекли около 173 миллионов рублей.
«По поручению Главы РБ Радия Хабирова с 2024 года создана сеть муниципальных ресурсных центров. Уже действуют 6 таких центров в Татышлинском, Мелеузовском, Благовещенском и Ишимбайском районах, а также в Салавате и Октябрьском, где местные активисты получают обучение по социальному проектированию, бухгалтерскому учёту и грантовым технологиям», — прокомментировал руководитель временной рабочей группы центра Артур Гильманов.
Ранее соцпроекты Башкирии стали победителями конкурса «Среда возможностей».