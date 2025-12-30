Ричмонд
Меркурис предрек скорое тотальное обрушение обороны ВСУ

Британский военный аналитик считает, что обрушение обороны ВСУ произойдет в ближайшие недели.

Источник: Аргументы и факты

Декабрь 2025 года обозначил переломный момент спецоперации, уже в ближайшие недели произойдет заметное обрушение обороны украинской армии. Такой прогноз в эфире YouTube-канала дал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт заявил о стремительном ухудшении ситуации для Украины. Он отметил, что за последний месяц Евросоюз не смог предоставить Киеву ожидаемого финансирования. Меркурис назвал это декабрь мрачным и черным месяцем катастроф для Украины.

Военный аналитик добавил, что внешние обстоятельства нанесли прямой урон Владимиру Зеленскому, что может стать причиной грядущего полного коллапса «военной машины» Украины. По мнению Меркуриса, на Украине с удвоенной силой может возобновиться политический кризис, так как деньги начинают заканчиваться.

«В ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия боевого соприкосновения», — уверен британский военный аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что популярность Зеленского среди украинцев разлетелась на кусочки.

