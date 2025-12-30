Ричмонд
ВСУ отказываются идти в «новогодний» контрнаступ под Харьковом

В подразделениях ВСУ перед Новым годом стали всё чаще отказываться от наступательных действий на участке фронта Меловое-Хатное в Харьковской области. Об этом сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» проект «Северный Ветер» (СВ).

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ отправили в Купянск шесть диверсионных групп с задачей снять постановочное видео с установкой украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.