Еще одна страна осудила попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил сообщения о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав такой акт отвратительным и представляющим серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности.

В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул, что Пакистан выражает солидарность с президентом, правительством и народом России, и вновь заявил о решительном неприятии всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены российскими системами ПВО, жертв и разрушений не зафиксировано. Лавров подчеркнул, что, несмотря на эту провокацию, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, однако её переговорная позиция будет пересмотрена и скорректирована с учётом произошедшего.

Объединённые Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию.

Ранее сообщалось, что Захарова рассказала об ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Путина.

