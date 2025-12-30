«Зеленый гомункул»: Медведев пожелал Зеленскому на Новый год попасть в Кунсткамеру

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в личном блоге подвел итоги уходящего года для России, а также оставил новогоднее пожелание украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
По словам политика, ВС РФ продолжают наступать на линии фронта, а российская экономика продолжает процветать. Медведев отдельно отметил укрепление курса рубля, а также неизбежность победы России.
Он также припомнил рождественское пожелание Зеленского, в котором он пожелал кому-то смерти. По мнению Медведева, глава киевского режима имел ввиду не одного конкретного человека, а Россию и весь ее народ.
— Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане, — ответил на угрозы Зеленского Медведев в своем Telegram-канале.
Также Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский атакой на государственную резиденцию своего коллеги из России Владимира Путина показал, что хочет продолжения боевых действий. В своих соцсетях он назвал украинского лидера «вонючим киевским ублюдком».
Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.