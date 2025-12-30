Ричмонд
В Запорожье зафиксированы повреждения промышленного объекта

Глава подконтрольной Киеву администрации сообщил о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в Запорожье после взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье после взрывов. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры», — написал он.

В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включены также в Одесской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что с октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности Украины. В декабре в Одесской области после взрывов возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

