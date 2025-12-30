Медведев: Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а всей России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал попытку атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Политик заявил, что Зеленским, тем самым, хочет гибели всей России.
«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти “одному человеку”. Всем понятно, что он хочет гибели не просто “одного человека”, а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках», — написал Медведев.