Медведев: Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а всей России

Медведев прокомментировал очередной акт терроризма Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал попытку атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Политик заявил, что Зеленским, тем самым, хочет гибели всей России.

«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти “одному человеку”. Всем понятно, что он хочет гибели не просто “одного человека”, а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках», — написал Медведев.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше