Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о самом важном результате, которого добилась Россия в уходящем году.
Он напомнил, что в конце 2022, 2023 и 2024-го публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости, отметил политик.
По его словам, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Вооруженные силы РФ продолжают доблестно громить врага. Российская экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился, добавил Медведев.
«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — написал зампред Совбеза.
Как писал сайт KP.RU, главным условием для достижения долгосрочного мира на Украине является пересмотр Западом враждебной политики по отношению к России. Медведев указал, что в период после Второй мировой войны англосаксы активно взращивали украинский национализм.