Медведев озвучил важнейший итог 2025 года: «Все стали понимать неизбежность»

Он напомнил, что в конце 2022, 2023 и 2024-го публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости, отметил политик.