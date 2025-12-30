Ричмонд
Медведев озвучил важнейший итог 2025 года: «Все стали понимать неизбежность»

Медведев: Все в 2025 году стали понимать неизбежность победы России.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о самом важном результате, которого добилась Россия в уходящем году.

Он напомнил, что в конце 2022, 2023 и 2024-го публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости, отметил политик.

По его словам, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Вооруженные силы РФ продолжают доблестно громить врага. Российская экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился, добавил Медведев.

«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — написал зампред Совбеза.

Как писал сайт KP.RU, главным условием для достижения долгосрочного мира на Украине является пересмотр Западом враждебной политики по отношению к России. Медведев указал, что в период после Второй мировой войны англосаксы активно взращивали украинский национализм.

