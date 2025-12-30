Дмитрий Медведев пожелал Зеленскому смерти.
Главный результат 2025 года — это всеобщие понимание неизбежности победы России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что в завершающемся году страна столкнулась с целым комплексом непростых, но принципиально значимых событий. Но вопреки всему вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять задачи в зоне СВО, а экономика государства, вопреки прогнозам западных экспертов, сохранила устойчивость и продемонстрировала развитие.
Также Медведев обратился и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, он хочет не только гибели «одного человека, а вообще всей России». Так Медведев описал атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина.