Медведев назвал главный результат России в 2025 году

«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что в завершающемся году страна столкнулась с целым комплексом непростых, но принципиально значимых событий. Но вопреки всему вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять задачи в зоне СВО, а экономика государства, вопреки прогнозам западных экспертов, сохранила устойчивость и продемонстрировала развитие.