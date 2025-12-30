Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о важнейших итогах уходящего 2025 года.
Он отметил, что этот год принес России много разного, сложного и очень важного.
Медведев указал, что российская армия продолжает доблестно громить ВСУ, а экономика России, вопреки предсказаниям Запада, не развалилась. Замглавы СБ добавил, что курс рубля, между тем, заметно укрепился.
«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев отнес власти Украины к духовным потомкам бандеровского режима.
Напомним, британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что тотальное обрушение обороны ВСУ может произойти в ближайшие месяцы.