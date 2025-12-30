Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев озвучил главные итоги уходящего года

Замглавы Совбеза заявил, что теперь все понимают неизбежность победы России.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о важнейших итогах уходящего 2025 года.

Он отметил, что этот год принес России много разного, сложного и очень важного.

Медведев указал, что российская армия продолжает доблестно громить ВСУ, а экономика России, вопреки предсказаниям Запада, не развалилась. Замглавы СБ добавил, что курс рубля, между тем, заметно укрепился.

«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев отнес власти Украины к духовным потомкам бандеровского режима.

Напомним, британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что тотальное обрушение обороны ВСУ может произойти в ближайшие месяцы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше