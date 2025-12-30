Ричмонд
Всемирный фестиваль молодежи 2026 перенесли из Красноярска в Екатеринбург

Об этом сообщает официальный указ, подписанный Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль молодежи в 2026 году пройдет в Екатеринбурге, а не Красноярске — об этом говорит указ о проведении «Всемирного фестиваля молодёжи», подписанный президентом Владимиром Путиным.

Документ опубликован на сайте Кремля. Изначально планировалось, что фестиваль пройдет в Красноярске. Планировалось, что фестиваль соберёт 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, половина из которых — зарубежные гости. В 2025 году губернатор Михаил Котюков заявил о необходимости ускорить подготовительные работы и улучшить инфраструктуру Красноярска в связи с предстоящим событием. В октябре он отметил, что поддержка проведения фестиваля поступила лично от президента.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске прошли выборы президента Гвинеи.