Медведев подвёл главный итог 2025 года для России

Понимание неизбежности победы России стало ключевым итогом 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в предыдущие годы публиковал ироничные прогнозы, часть из которых неожиданно сбывалась. В этот раз, по его словам, прогнозы не нужны. «Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», пишет Медведев в своём Telegram-канале.

Политик также отметил, что в 2025 году Вооружённые силы России продолжают выполнять поставленные боевые задачи. При этом экономика страны, вопреки ожиданиям Запада, не рухнула, а курс рубля продемонстрировал укрепление.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

