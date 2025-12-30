Он напомнил, что в предыдущие годы публиковал ироничные прогнозы, часть из которых неожиданно сбывалась. В этот раз, по его словам, прогнозы не нужны. «Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», пишет Медведев в своём Telegram-канале.
Политик также отметил, что в 2025 году Вооружённые силы России продолжают выполнять поставленные боевые задачи. При этом экономика страны, вопреки ожиданиям Запада, не рухнула, а курс рубля продемонстрировал укрепление.
