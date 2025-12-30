Медведев обратился к Зеленскому с необычным пожеланием перед Новым годом

Медведев назвал Зеленского «тряпичным уродцем».
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новогодний пост, в котором резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Российский политик заявил, что после смерти тело украинского лидера должны поместить в Кунсткамеру в Санкт-Петербурге.
«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти “одному человеку”. Всем понятно, что он хочет не просто “одного человека”, а вообще всех нас и нашей страны. (…) Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тело зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где по забаву потомкам собирали уродцев русских царей», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он также предложил «тщательно исследовать» Зеленского. По его словам, тот якобы является «засланцем из дальнего космоса» особой расы, прилетевший из карликовой галактики в Тукане. После этого политик перешел к подведению итогов 2025 года. Он заявил, что российские Вооруженные силы, по его словам, продолжают успешно вести боевые действия, экономика страны не рухнула, а курс рубля укрепился, несмотря на санкции и прогнозы западных экспертов. Главным итогом года Медведев назвал «понимание неизбежности нашей победы».
В своем рождественском видеопоздравлении Зеленский пожелал неизвестному адресату «сгинуть» и назвал это общим желанием украинцев на Рождество. При этом кому именно были адресованы эти слова, он не уточнил. Бывший депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что таким образом украинский президент оскорбил чувства верующих.
В своем telegram-канале он написал, что те, кто празднует Рождество 25 декабря и радуется вниманию президента, на самом деле были унижены, так как их «поздравили со смертью в день Рождения». По его словам, это не оговорка, а «восхваление сатаны, оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку». Он также раскритиковал решение перенести празднование Рождества с 7 января и приурочить к этой дате День программиста, заявив, что таким образом «цифру противопоставляют Слову».