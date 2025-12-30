Медведев обратился к Зеленскому с необычным пожеланием перед Новым годом

В своем telegram-канале он написал, что те, кто празднует Рождество 25 декабря и радуется вниманию президента, на самом деле были унижены, так как их «поздравили со смертью в день Рождения». По его словам, это не оговорка, а «восхваление сатаны, оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку». Он также раскритиковал решение перенести празднование Рождества с 7 января и приурочить к этой дате День программиста, заявив, что таким образом «цифру противопоставляют Слову».