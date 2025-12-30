На Кубе назвали скрытую цель атаки ВСУ на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украине не удалось нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО уничтожили 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении американскому президенту США Дональду Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.