Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе назвали скрытую цель атаки ВСУ на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина является попыткой Киева и Европы обострить конфликт вокруг Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа Йосмани Фернандес Пачеко.

«Это ещё одна попытка как украинской элиты, так и её европейских спонсоров не только продолжить конфликт…» — отметил эксперт.

Он считает, что подобные действия — часть повторяющейся стратегии, цель которой — представить Россию в образе страны-агрессора, стремящейся к уничтожению Европы и расширению своих границ. Провал этой террористической акции лишь укрепляет позиции Москвы на международной арене и демонстрирует неспособность Украины добиться прямой победы на поле боя, добавил Фернандес Пачеко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украине не удалось нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО уничтожили 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении американскому президенту США Дональду Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше