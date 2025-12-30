«Это ещё одна попытка как украинской элиты, так и её европейских спонсоров не только продолжить конфликт…» — отметил эксперт.
Он считает, что подобные действия — часть повторяющейся стратегии, цель которой — представить Россию в образе страны-агрессора, стремящейся к уничтожению Европы и расширению своих границ. Провал этой террористической акции лишь укрепляет позиции Москвы на международной арене и демонстрирует неспособность Украины добиться прямой победы на поле боя, добавил Фернандес Пачеко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украине не удалось нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО уничтожили 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении американскому президенту США Дональду Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.
