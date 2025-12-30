В Вооружённых силах Украины проводится проверка после скандала с потерей командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому телевидению.
По его словам, расследование ведёт военная служба правопорядка, которая даст правовую оценку действиям командира батальона. «Он получил приказ организовать круговую оборону и уничтожить всё, что представляло ценность или содержало конфиденциальные сведения, однако фактически покинул позиции», — заявил Сырский.
Главком также отметил, что сложная обстановка на гуляйпольском направлении возникла после того, как 102-я бригада территориальной обороны не выдержала натиска и начала отходить. По его оценке, командование батальона могло выстроить действия иначе, поскольку на подмогу двигалось подразделение 5-й штурмовой бригады, находившееся, по его словам, «в двух улицах от командного пункта».
Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал награждение Александра Сырского Орденом Почётного легиона Франции, указав на значительные потери в украинской армии и заявив, что подобные решения вызывают вопросы на фоне происходящего на фронте.