Российские военные устроили «огневую карусель» из беспилотников, отрабатывая по позиции ВСУ в зоне спецоперации, заявило Минобороны РФ.
«Специалисты Центра “Рубикон” продолжают охоту на противника. Операторы FPV-дронов самолетного типа отработали “огневой каруселью” роя дронов по позиции ВСУ вблизи населенного пункта Роскошное», — говорится в сообщении министерства.
Ведомство обнародовало соответствующие кадры с работой бойцов ВС РФ, на которых запечатлены непосредственно моменты ударов по украинским солдатам.
Ранее были опубликованы кадры ликвидации позиций ВСУ в районе села Гришино на красноармейском направлении — российские военнослужащие применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и фугасные авиабомбы.