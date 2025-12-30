Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: бойцы РФ отрезают от снабжения солдат ВСУ в двух селах под Лиманом

Военкор сообщил о продвижении российских военных в районе Озерного и Закотного.

Источник: Аргументы и факты

Боевикам ВСУ в селах Озерное и Закотное под Красным Лиманом грозит потеря путей снабжения в результате продвижения российских подразделений, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Продолжаются бои в районе Резниковки, освобождена Диброва. Есть продвижение полями, противнику угрожает потеря снабжения в Озерном и Закотном», — написал он.

Военкор сообщил о ведении подразделениями РФ боев на восточной и северной окраинах Красного Лимана, а также в районе населенных пунктов Яровая и Дробышево.

Ранее стало известно о заходе продвигающихся на краснолиманском направлении российских бойцов в село Сосновое под Святогорском. Появилась информация о бегстве украинских боевиков с позиций в районе села.

Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Диброва под Красным Лиманом. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился с поздравлением к военнослужащим 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад российской группировки войск «Запад» в связи с освобождением Дибровы.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше