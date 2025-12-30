Лисицын: бойцы РФ отрезают от снабжения солдат ВСУ в двух селах под Лиманом

Боевикам ВСУ в селах Озерное и Закотное под Красным Лиманом грозит потеря путей снабжения в результате продвижения российских подразделений, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Продолжаются бои в районе Резниковки, освобождена Диброва. Есть продвижение полями, противнику угрожает потеря снабжения в Озерном и Закотном», — написал он.
Военкор сообщил о ведении подразделениями РФ боев на восточной и северной окраинах Красного Лимана, а также в районе населенных пунктов Яровая и Дробышево.
Ранее стало известно о заходе продвигающихся на краснолиманском направлении российских бойцов в село Сосновое под Святогорском. Появилась информация о бегстве украинских боевиков с позиций в районе села.
Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Диброва под Красным Лиманом. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился с поздравлением к военнослужащим 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад российской группировки войск «Запад» в связи с освобождением Дибровы.