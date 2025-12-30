Шариф: атака на резиденцию Путина несёт угрозу безопасности мира

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Он отметил, что такой «отвратительный акт» представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в контексте усилий, направленных на установление мира. Об этом Шариф сообщил в своём аккаунте в соцсети X*.
Премьер подчеркнул, что Пакистан солидарен с президентом России, правительством и народом страны.
По его словам, Пакистан заявляет о своём решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угроза миру.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря, использовав 91 беспилотный летательный аппарат. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО, и информация о пострадавших отсутствует.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.