Шариф: атака на резиденцию Путина несёт угрозу безопасности мира

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Он отметил, что такой «отвратительный акт» представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в контексте усилий, направленных на установление мира. Об этом Шариф сообщил в своём аккаунте в соцсети X*.