Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шариф: атака на резиденцию Путина несёт угрозу безопасности мира

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав её «отвратительным актом», угрожающим миру и стабильности.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Он отметил, что такой «отвратительный акт» представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в контексте усилий, направленных на установление мира. Об этом Шариф сообщил в своём аккаунте в соцсети X*.

Премьер подчеркнул, что Пакистан солидарен с президентом России, правительством и народом страны.

По его словам, Пакистан заявляет о своём решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угроза миру.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря, использовав 91 беспилотный летательный аппарат. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО, и информация о пострадавших отсутствует.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше